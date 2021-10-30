Национальная разведка США рассекретила данные о происхождении COVID-19

Офисом Национальной разведки США были опубликованы рассекреченные данные разведывательного сообщества касательно происхождения SARS-CoV-2(коронавируса).

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Спецслужбы Америки так не смогли определиться с однозначным выводом о происхождении вируса. В новом документе разведобщества по-прежнему рассматривается 2 версии, по какой причине мог произойти COVID-19.

По одной из версий, полагают эксперты, вирус имеет естественное происхождение — передача вируса от животного к человеку. По второй — «инцидент», который связывают с лабораторией (утечка вируса).

Однако исследователями было точно определено, что ковид не был гентечиски модифицирован.

Авторами доклада было заявлено, чтобы установить точную причину появления коронавируса необходимо наладить сотрудничество в этом вопросе с Китаем. Так как Пекин до сих пор препятствует мировому расследованию, не хочет обмениваться информацией, а также выдвигает, в свою очередь, обвинению иным странам, в том числе и Америке.

Напомним, ранее сообщалось, Стала известна стоимость в ОРДО за место в больнице для больных коронавирусом.