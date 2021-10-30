Здоровье

Стала известна стоимость в ОРДО за место в больнице для больных коронавирусом

По сообщениям правозащитников «Восточной правозащитной группы» жители так называемой «ДНР» пытаются своими силами бороться с пандемией коронавируса и на лечение ими тратятся большие финансы.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Экспертами уточняется, что если у жителя ОРДЛО диагностируют среднюю тяжесть заболевания и ему необходима госпитализация, то в среднем лечение короновирусной инфекции  ему обойдётся в 100 000-120 000 рублей(44000 грн). Если же речь идёт о тяжёлой или критической ситуации, то эта сумма буде выше 200 000 рублей (более 74 000грн).

Со слов, правозащитников, место в больнице можно получить за 20 000-35 000 рублей. Сумма будет зависеть от города, в ОРЛО за место нужно отдать чуть мешье-15000 рублей. Так же сообщается, что медики некоторых медицинский учреждений, полученные деньги за места, используют для покупки лекарств, так как Россией на здравоохранение «республик» финансирование не выделяется.

 В «Восточной правозащитной группе» пишут:

«Лекарственные препараты местные жители стараются получать из Украины, так как в «республика» много поддельных лекарств, которые не дают положительного эффекта от лечения. Многим пересылают родственники через перевозчиков, которые следуют из Украины через Российскую Федерацию в ОРДЛО».

Так же отмечается, что ситуация, связанная с распространением с COVID-19 в «республиках» только ухудшается.

Напомним, ранее сообщалось ,в ОРЛО анонсировали повышение минимальных пенсий с 1 января: «Минсоцполитики ЛНР».

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