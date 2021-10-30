Стало известно о снижении цен на продукты в ОРДО: «Очереди не протолкнёшься»

Так называемым «журналистом ДНР» Алексеем Акутиным была поведана информация, что из-за снижения цен в «республике» возникли очереди, что не протолкнуться.

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Об этой информации сообщил Donpress,передает Ura-inform.

Сообщается, что в центре города была устроена продовольственная ярмарка, на которой местные жители заметили заметное снижение на картофель и яйца.

«Бежал на работу, по дороге забежал на ярмарку возле РСК «Олимпийский». Народу очень много, большие очереди, трудно протолкнуться. Связано это с понижением цен на некоторые продукты питания. Так картошку продавали по 29 рублей за килограмм, яйца по 65 рублей за десяток»,— пишет так называемый «журналист».

Но данное понижение наблюдается только в так называемой «ДНР».

Жительница одного из посёлков неподконтрольной Украине Горловки поведала о стоимости на такие же продукты на их местном рынке:

«Вчера в продаже был картофель из Ростова, стоимость упала не на много, по тридцать восемь рублей. На яйца, мелкого размера просили восемьдесят шесть рублей за десяток. Всё-равно всё дорого»,-жалуется местная жительница.

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