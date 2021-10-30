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Социальные сети покоряет уникальная лягушка с грустным видом и пищащая как игрушка (фото, видео)

Обитает эта очаровательная лягушка в Южной Африке. И уже успела покорить весь мир, благодаря своему внешнему виду и звукам, которые она издаёт.

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Об этой информации сообщил Online,  передает Ura-inform.

Данная лягушка называется африканский узкорот. У них толстенькое и круглое тельце, а также коротенькие лапки, поэтому внешне они напоминают  колобков на ножках. Так как прыгать они не умеют, то передвигаются по суше подобно черепашкам.

Если они почувствуют приближающуюся опасность, то раздуваются ещё сильнее.

Из-за узкого рта с опущенными вниз уголками узкороты, кажутся очень грустными, и даже угрюмыми. Но эта особенность делает их ещё более милыми.

Ещё одной уникальной способностью наделены данные лягушки. Дабы отпугивать врагов , они издают громкий писк, схожий с писком детской игрушки. Изначально даже тяжего догадаться что звук издаёт именно узкорот.

Опубликованное в сети видео этой лягушки просмотрели уже 23 миллиона человек, и она никого не оставила равнодушным , судя по многочисленным комментариям пользователей.

Самая грустная лягушка в мире покоряет сеть. Она похожа на авокадо и пищит как игрушка (2)
Самая грустная лягушка в мире покоряет сеть. Она похожа на авокадо и пищит как игрушка (1)

Напомним, ранее сообщалось, Уйдут под воду: учёными дан прогноз территориям, на которых проживает полмиллиарда человек.

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