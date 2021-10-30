Меркель рассказала, чем планирует заниматься после ухода из политики

Ангелой Меркель было заявлено что «ряда вещей», которых ей на посту канцлера не хватало, она планирует восполнить после завершения политической деятельности.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Так беседуя с журналистами, Меркель сделала признание, что на своей должности ей не хватало некоторых качеств. И восполнить их она планирует после своего ухода из политики.

Речь идёт о чтении книг и путешествиях. Так же в планы исполняющей обязанности канцлера Германии входит просто наслаждаться свободным временем и не беспокоиться что вот-вот может случиться нечто судьбоносное.

Так же Меркель поведала, что испытала некое чувство облегчения во время получения уведомления об отставке, которое ей передал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Пока сбавлять обороты, с её слов, ещё рано, так как она ещё будет оставаться на посту исполняющей обязанности главы правительства минимум пару недель, пока не закончатся переговорные процессы относительно формирования новой коалиции.

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