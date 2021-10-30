Общество

Меркель рассказала, чем планирует заниматься после ухода из политики

Ангелой Меркель было заявлено что «ряда вещей», которых ей на посту канцлера не хватало, она планирует восполнить после завершения политической деятельности.

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Об этой информации сообщил Dialog,  передает Ura-inform.

Так беседуя с журналистами, Меркель сделала признание, что на своей должности ей не хватало некоторых качеств. И восполнить их она планирует после своего ухода из политики.

Речь идёт о чтении книг и путешествиях. Так же в планы исполняющей обязанности канцлера Германии входит просто наслаждаться свободным временем и не беспокоиться  что вот-вот может случиться нечто судьбоносное.

Так же Меркель поведала, что испытала некое чувство облегчения во время получения уведомления об отставке, которое ей передал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Пока сбавлять обороты, с её слов, ещё рано, так как она ещё будет оставаться на посту исполняющей обязанности главы правительства минимум пару недель, пока не закончатся переговорные процессы относительно формирования новой коалиции.

Напомним, ранее сообщалось, Российская Федерация развязывает новый дипломатический скандал: стало известно, какое выставлено условие

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