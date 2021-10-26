Общество

В ОРДО новое подорожание: что возмущает местных жителей

Из сообщений подконтрольных ОРДО пабликов, в «республике» очередное подорожание продуктов.

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Об этой информации сообщил Donpress,передает Ura-inform.

Вслед за картошкой и мясными изделиями, в так называемой «ДНР», резко поднялись цены на колбасные изделия.

Как только заявили крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия о грядущем повышении цен на продукцию собственного производства на 7-20% с ноября 2021 года, как местные торговые предприятия их тут же подняли.

Ресурс сообщает, что в ОРДО взвинтили стоимость не только российских колбасных изделий а и на сосиски и сардельки местного производства. Речь идёт о Енакиевском мясокомбинате и предприятия из Макеевки «Колбико».

Местные жители возмущены, что цена сарделек «Боярские» в  местном супермаркете составляет четыреста шестьдесят два руля, хотя ещё совсем недавно была ниже 400. А буквально, днём ранее в сети фирменных магазинов ЕМК их стоимость была триста сорок три рубля.

Со слов продавцов фирменных магазинов, мясокомбинат поднимал отпускную цену на свою продукцию за последние 1,5 месяца на четыре-пять процентов. А местные предприниматели ОРДО подняли их в «меру своей наглости».

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, почему Россия не торопится признавать ОРДЛО: депутат Госдумы назвал причину.

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