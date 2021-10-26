Новый президентский рейтинг показал неожиданный результат: стало известно, кто может стать лидером Украины

Из данных опроса, проведённого Центром Разумкова, рейтинги у всех кандидатов в президенты Украины просели.

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Об этой информации сообщил Ukranews, передает Ura-inform.

Исследование проводили с четырнадцатого по двадцатое октября, методом личного интервью, в ходе которого были опрошены две тысячи восемнадцать совершеннолетних граждан со всех регионов Украины, кроме неподконтрольных Украине территорий.

Что примечательно, Дмитрий Разумков, намекавший на президентские амбиции вошёл в пятёрку лидеров президентского рейтинга.

Из опроса стало известно, если сравнивать электоральный рейтинг октября по отношению к августу то у нынешнего президента Владимира Зеленского он стал ниже на 3,1% и стал на уровне 25,7%, экс-президента Петра Порошенко на 1,9% и составил 14%, сопредседателя фракции «ОПЗЖ» Юрия Бойко на 2,9% до 11,7%.

Если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, то результаты были бы следующие (нынешний и результат августа):

Владимир Зеленский – 25,7% (28,8%); Петр Порошенко – 14,0% -15,9%; Юрий Бойко – 11,7% (14,6%); Юлия Тимошенко – 10,1% (10,9%); Дмитрий Разумков – 8,8% (2,3%); Евгений Мураев – 6,3% (не было в списках); Игорь Смешко – 5% (5,9%); Владимир Гройсман – 3,5% (2,7%).

Напомним, ранее сообщалось, Новый рейтинг политических партий Украины показал неожиданную смену лидера.