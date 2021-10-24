Общество

Жители ОРДО сообщают о перемещении военной техники в центре Донецка (фото)

Местными жителями неподконтрольного Украине Донецка были выложены фото , сделанные в центре города, на которых была запечатлена военная техника.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

По сообщениям жителей «республики», ними было замечено, как в дневное время по центру Донецка проводилось перемещение военной техники, а именно боевой машины пехоты (БМТ). Это действие проходило на конечной станции троллейбуса, недалеко от здания, где расположена  так называемая «городская администрация».

«Донецк настолько суровый город, что у нас даже троллейбусы теперь у нас на  гусеничном ходу»,- шутят местные жители.

Так же в социальных сетях сообщалось о  якобы проводившейся некой совместной спецоперации «подразделений» незаконных вооружённых формирований и так называемого «МГБ ДНР».

«Подробностей стоит ждать, наверное, позже, а может их и не будет вовсе»,- пишут в комментариях к фото жители ОРДО.

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