Общество

Идут морозы: в Украине из-за арктического циклона резко снизится температура

В Укргидрометцентре сообщают о приближении арктического циклона на территорию Украины, из-за которого до двадцать шестого октября возможно существенное снижение температуры

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Об этой информации сообщил Укргидрометцентр, передает Ura-inform.

По прогнозам синоптиков температура воздуха в некоторых регионах Украины может опуститься до семи градусов мороза в ночное время.

Уже в понедельник, двадцать пятого октября температурные показатели ночью  будут в пределах от-5 до +4 градусов. Холоднее всего будет в Черновицкой области, там столбики термометра опустятся до -3…-5 градусов мороза.

Дневная температура, практически по всей территории Украины не будет превышать десяти градусов тепла, за исключением Львовщины и Закарпатья, там ожидается, по прогнозам синоптиков до +12 градусов тепла.

Во вторник двадцать шестого октября синоптики прогнозируют пик снижения температурных показателей во всех областях Украины в ночное время. Столбики термометров будут на отметке ниже нуля градусов.

Наиболее холодной погода будет в Черновицкой и Луганской областях, где ожидается от -5 до-7 градусов мороза. Теплее всего будет в Киеве от 0 до -2 градусов.

В дневное время температура воздуха в большинстве регионов останется прежней. Только в западных областях  Украине ожидают  от+10 до +14 градусов тепла.


Напомним, ранее сообщалось, Комаровский рассказал когда от витаминов в таблетках следует отказаться

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