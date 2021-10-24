Названа самая большая ошибка вакцинированных: врач обратился ко всем привитым от COVID-19 в Украине

Главным врачом одного и з диагностических центров Львова Тарасом Жиравецким было опубликовано обращение ко всем жителям Украины, которые уже вакцинировались, дабы они не допускали главной ошибки.

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Об этой информации сообщил Телеграмм-канал Жиравецкого, передает Ura-inform.

В своём обращении он сообщил, что вакцинация от ковида не на сто процентов защищает человека от заражения. Более того, она не даёт человеку «зелёный свет».

Так же, прививка даже не гарантирует протекание болезни в лёгкой форме. Поэтому, сообщает медик, тем людям, которые уже вакцинировались от COVID-19, всё равно необходимо себя защищать всеми возможными способами.

«Самой большой ошибкой привитых от коронавируса граждан является то, что, по их мнению, они уже не смогут заразиться ковидом. Поэтому и не сдают тесты, считая, что вирус они передать, не могут. А ещё, при наличии сертификата о вакцинации, им везде «зелёный свет»…Часто на этом не делают акцента, и все они думают, что они не попадут в больницу. Могу вам сообщить, что более двухсот пациентов в медучреждениях Львова привиты. Это составляет чуть меньше десяти процентов от общего числа пациентов, но жизнь каждого человека бесценна», -написал главврач.

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