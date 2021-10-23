«Важный вопрос ЛДНР»: стало известно, как РФ поможет ОРДЛО

Сделать это необходимо в ближайшее время

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Бывший «премьер ДНР», а также депутат Государственной Думы Российской Федерации от «Единой России» Александр Бородай призвал правительство России пересмотреть «важный вопрос» по временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление «чиновника».

Бородай уверен, что необходимо, как можно скорее, убрать границу между «республиками».

«Чтобы люди имели возможность выехать из Донецка в Луганск и наоборот — им нужно выстаивать огромные очереди. Некоторые из них длятся по 12 часов. Просто для того, чтобы гражданин России мог попасть к себе на Родину, ему нужно пройти через искусственно созданные препятствия. Этот барьер попросту нужно ликвидировать», — считает Бородай.

Ранее сообщалось, что большинство жителей временно оккупированных территорий Донбасса устали от войны и последствий, что она несет. Молодое поколение покидает Донбасс, а «идейных» людей становиться все меньше.