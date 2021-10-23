Новшество на КПВВ в ОРДЛО и Херсонщине : можно будет связаться даже с президентом

Двадцать второго октября главой СНБО Алексеем Даниловым было сообщено, что Минцифре поручат в течение четырнадцати дней разработать техническое задание для формирования на линиях соприкосновения в ОРДЛО и Крыма связных пунктов для людей с властью из Киева.

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Об этой информации сообщил Kanaldom, передает Ura-inform.

Сразу после разработки данного инструмента министерством цифровой трансформации в ближайшие дни займутся установкой этих автоматизированных устройств для того, чтобы местные граждане могли общаться с любыми представителями власти, плоть до президента Украины Владимира Зеленского.

Уже через пару недель на заседании СНБО будут рассматривать такой инструмент, дабы быстрее произошло внедрение данного новшества на КПВВ.



«Это делается для того, чтобы у граждан появилась возможность пообщаться по любым вопросам с любыми органами власти , которые есть в стране и конечно с президентом Украины»,-резюмировал Данилов.



Напомним, ранее сообщалось, СМИ узнали детали тайной встречи Кличко и Зеленского в ОП.