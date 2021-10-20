Общество

«Ничего не вывезено и не разворовано»: что происходит на базе ФК «Шахтер»

На базе якобы не базируются никакие военные подразделений НВФ

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В оккупированном НВФ украинском Донецке спортивно-тренировочная база футбольного клуба «Шахтер», который принадлежит Ринату Ахметову, сейчас якобы охраняется пророссийскими боевиками и находится в «целости и сохранности». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на подконтрольные ОРДО паблики, которые ссылаются на на источник, имеющий отношение к охране объекта.

«Объект охраняется сотрудниками ОБОП ДНР. Все сохранено в целости и сохранности — жилые корпуса, футбольные поля и ворота», — отметил источник.

Также, известно, что на базе не базируются члены незаконных вооруженных формирований.

«Ничего не вывезено и не разворовано. Конечно, трава выросла за время войны, ведь футбольные поля не используются. Но это не критично», — добавляет источник.

Ранее сообщалось, что известный украинский олигарх, а также президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов не оставляет свои мечты о возвращении футбольной команды в оккупированный пророссийскими боевиками украинский Донецк. 

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