Ахметов отметил, что сейчас его и его команду объединяет одна мечта

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Известный украинский олигарх, а также президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов не оставляет свои мечты о возвращении футбольной команды в оккупированный пророссийскими боевиками украинский Донецк. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на сайт Sportanalytic.com.

Бизнесмен отметил, что сейчас его команду объединяет общая мечта.

«Сегодня мы мечтаем только об одном — вернуться домой, в наш родной и мирный Донецк, на нашу прекрасную «Донбасс Арену». Мы мечтаем снова играть при заполненных трибунах и слышать голос каждого болельщика. Мы мечтаем снова делить с вами счастье побед, вместе радоваться завоеванным трофеям и наслаждаться красивым футболом. И я верю, что эти мечты, как и все предыдущие, непременно сбудутся», — отметил олигарх.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация готовит оккупированным территориям украинского Донбасса судьбу непризнанной Абхазии.