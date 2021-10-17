Почему выплаты работающих пенсионеров могут уменьшиться при перерасчёте

По закону Украины работающие пенсионеры через 2 года после того, как им назначили пенсионные выплаты имеют право на их пересчёт.
Об этой информации сообщил Aif ,передает Ura-inform.
Но из сообщений пенсионных консультантов этот пересмотр может стать не повышением размера пенсии а, даже наоборот, уменьшением.
Большая часть пенсионеров, которые работают, считают что, продолжив трудиться и получая повышенную, по сравнению с периодом выхода на пенсию заработную плату, им пересчитают выплаты в большую сторону.
Но это не во всех случаях. Заработная плата может увеличиваться, но необходимо оценивать соотношение зарплаты которую получает человек к средней оплате по Украине.
В случае, если оплата труда пенсионеров значительно выше средней по стране и если это соотношение превышает, то которое было на момент выхода на пенсию, то тогда при пересчёте можно рассчитывать на увеличение выплаты.
Если у вас противоположная ситуация, то лучше пересчёт не проводить, так как это может привести к уменьшению выплаты.
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