Аэропорт «Киев» ( Жуляны) закроют на год на реконструкцию: стала известна дата

Главой совета директоров предприятия Денисом Костржевским было объявлен что аэропорт «Киев» планируют закрыть на год для проведения реконструкции взлётно-посадочной полосы

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Об этой информации сообщил Zn.ua, передает Ura-inform.

Со слов Главы совета директоров, сначала строителями будет демонтировано старое покрытие из асфальтобетона, затем проведут усиление основы и затем проведут работы по возведению нового бетонного покрытия, которое будет очень прочным.

Также будет увеличена длина полосы на четыреста шестьдесят метров до 2770 метров.

Костржевский сообщил, что в следующем году будет готов проект реконструкции аэропорта, а работы по реконструкции бут начаты в 2023 году и закончены в 2024 году.

«Запланированная реконструкция в 2023 году будет проводиться без закрытия аэропорта для рейсов, которые прибывают. Работы будут проводиться на рулежных дорожках»,-сообщил глава.

Предварительный бюджет данных работ может быть от 2,5-4 миллиарда гривен. Финансы будут привлекать из местного городского бюджета или путём привлечения частных инвестиций.

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