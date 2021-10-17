Общество

Стало известно как теперь происходит пропуск на КПП «Станция Луганская» после дополнительной блокировки оккупантами

Со слов граждан, которые пересекают линию разграничения через КПП «Станица Луганская», этот процесс значительно усложнился.

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Об этой информации сообщил V-variant,  передает Ura-inform.

На данный момент порядок пересечения линий соприкосновений со стороны ОРЛО стал таким же, как и ОРДЛО. Если гражданин выезжает, то он должен иметь данные о прописке. Все остальные случаи должны утверждаться так называемой «рабочей группой» оккупантов.

Из сообщений правозащитников благотворительной организации «Право на защиту», чтобы согласовать выезд «рабочей группы» оккупантов нужно ждать около трёх дней.

«С начала недели пропуск через КПП «Станица Луганская» стал намного сложнее. Об этом говорит уменьшение количества людей, пересёкших разграничительную линию. Все эти изменения произошли из-за решения незаконных вооружённых формирований внести свои коррективы в правила пересечения линий разграничения»,-сказали они.

Пересечь КПП «Станицу Луганскую» можно лишь по таким критериям:

-если это связано с лечением или реабилитацией;

-проходите обучение;

-родные или близкие нуждаются в уходе;

-похороны родных.

Проехать в ОРЛО без препятствий может тот, у кого есть там «прописка». Покинуть так называемую «ЛНР» имеют право те, кто имеет прописку на подконтрольных Украине территориях. Все остальные, кто не попадает под эту категорию, вносятся в списки предварительно согласованным с так называемой «рабочей группой».

Правозащитниками даётся рекомендация воздержаться от пересечений линий соприкосновений лицам, имеющим «прописку» на оккупированных территориях ОРЛО и на данный момент находящихся в Украине. Так как рискнув сделать это, можно лишиться возможности выехать оттуда.


Напомним, ранее сообщалось, Пушилин выступил с призывом к жителям ОРДО: «Нам необходимо каждому предпринимать шаги, которые зависят от нас лично».

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