В ОРДЛО «отсеивают» пенсионеров, чтоб не платить им пенсии

Распоряжение отказывать дончанам в банковских операциях при наличии украинских паспортов действует негласно

Время чтения: 1 Мин. , 5 Секунд

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщили, как «центральный республиканский банк» отказывает пенсионерам в выдаче «пенсионных карт». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на дончан в социальных сетях.

«Отказывают в выдаче новой пенсионной карты по украинскому паспорту! Требуют „паспорт“» ДНР»! Разве все жители «ДНР», и особенно пенсионеры, получили «паспорт» «ДНР»? И что, украинский паспорт в «ДНР» запрещен, не действителен? С каких пор и по какому «указу»?» — отмечают дончане.

Операционисты в банках, как пишут местные жители, советуют им оформлять выдачу пенсии через почтальона.

«У меня лично сложилось впечатление, что есть какой-то тихий указ волокитить все процедуры банковские», — считают пенсионеры.

В ОРДО, как отмечает местное население, уже давно отказываются проводить банковские операции обладателям украинского паспорта.

«Чтобы сейчас открыть счет в ЦРБ по украинскому паспорту, обязательно иметь при себе адресную справку хотя бы!» — добавляют пользователи.

Распоряжение отказывать жителям оккупированных территорий в банковских операциях, при наличии украинских паспортов, по мнению населения, действует негласно. Переоформление карт позволит структурам «ДНР» не выплачивать пенсионные выплаты жителям, что выехали на подконтрольные территории.

«Еще с год назад было известно, что нынешние карты действительны два года, а новые будут выдаваться только на „паспорт“ „ДНР“! Это делается как раз для того, чтобы отсеять выехавших пенсионеров», — добавляют дончане.

Ранее сообщалось, что жителям оккупированных территорий украинского Луганска, которые старше 65 лет напомнили об обязательном соблюдении режима самоизоляции.