Общество

В «ЛНР» пенсионеров отправят на обязательную самоизоляцию

Жители ОРЛО, старше 65 лет, должны отправиться на самоизоляцию

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Жителям оккупированных территорий украинского Луганска, которые старше 65 лет напомнили об обязательном соблюдении режима самоизоляции. Об этом сообщает «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ЛНР», передает УРА-Информ.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации на оккупированных территориях жители ОРЛО, которые старше 65 лет, должны самоизолироваться.

«На основании указа главы ЛНР от 13.03.2020 № УГ — 160/20 „О введении режима повышенной готовности“, граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях», — сказано в тексте «документа».

Ранее сообщалось, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе якобы выдвинула представителям ОРДЛО ультиматум.

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