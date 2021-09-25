Бокс

Новый зажигательный танец Усика на тренировке перед боем с Джошуа вызвал фурор в сети (видео)

В преддверье ответственного боя с британским чемпионом Энтони Джошуа украинский спортсмен Александр Усик не только активно тренируется, но и успел порадовать танцем своих фанатов и тренеров.

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Об этой информации сообщилDialog.ua , передает Ura-inform.

Тренировки боксёра проходят под украинские хиты. И вот прямо посреди тренировки под песню группы «KAZKA» – «Плакала», он начал ритмично двигаться. И это у него отлично получалось, многим зарубежным болельщикам сразу пришелся по душе новый танец спортсмена.

Видео выложили  в социальные сети и оно просто вызвало фурор среди пользователей.
Болельщики оставляли в комментариях что хотят чтобы он также станцевал после боя с таким серьёзным противником. Другие полагали что таким образом Усик показывает что контролирует ситуацию и уверен в себе.

Также все желали только удачи и обязательно  победить в этом непростом поединке.
Примечательно, что билеты на данный бой были раскуплены за день после начала продаж.

Напомним, ранее сообщалось, В роскошном саду Софии Ротару под Киевом засняли «белокурую малышку»: уникальные фото.

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