Ещё об одной проблеме в ОРДО заявили местные жители: «власти» — это решить даже не пытаются

Жители неподконтрольной территории Украины активно в социальных сетях обсуждают возникшую проблему, с которой столкнулись многие.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Речь идёт о проблеме с вызовами и приездами скорой неотложной помощи в ОРДО. Иногда приходиться ждать бригаду более трёх часов, а некоторые пользователи пишут о пяти часах ожидания.

Одна из пользователей социальной сети поделилась наболевшим:

«Двадцатого сентября папе к вечеру стало плохо, подскочило давление больше 200, боль в области сердца. Мы пытались медикаментами облегчить состояние отца, но ему становилось ещё хуже. Мы вызвали скорую и она ехала около трёх часов».

В комментариях иные жители ОРДО также пожаловались на подобную проблему, а также на нехватку медицинских работников и высказывают свою точку зрения:

«Такими темпами неотложной помощи не станет вовсе. Да и с медицинским персоналом беда, старая гвардия ещё доработает, а новые не идут. Очень много вызовов, им даже покушать некогда. А «власти» ничем помочь не могут. У них заготовлен ответ: коронавирус, огромная нагрузка, не всегда успевают. Но никак повлиять на эту проблему даже никто не пытается».

Напомним, ранее сообщалось, Какая судьба ждёт ОРДО и где будет Пушилин после интеграции с Россией: местные жители обеспокоены ситуацией.