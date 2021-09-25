Общество

В «Л/ДНР» со стороны Запада отправили особый груз: СМИ раскрыли, что там находится

Три грузовика были замечены на КПП «Новотроицкое» и продолжили свой путь в сторону «Л/ДНР».

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Об этой информации сообщил Depo, передает Ura-inform.

Так на территорию Донбасса были доставлены гуманитарные грузы от МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА Красного Креста. Они доставили тридцать семь тонн гигиенических наборов. Данный груз получат в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщили в Государственной пограничной службе Украины в одной из социальных сетей.

В службе также сообщили что контрольные КППВ работают каждый день с 8-16. Но передвижение большинства гуманитарных дорожных коридоров невозможно из-за блокировки со стороны временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается что из 7 открытых пропускных пунктов полноценно работает только в «Станице Луганской» и через него осуществляется пассажиропоток. Напротив пункта «Новотроицкое» боевики открыли пропуск КППВ только двадцатого сентября.

Напомним, ранее сообщалось, Война? Почему бы и нет…не самый плохой способ выхода из ситуации- Ходаковский

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