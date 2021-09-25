Общество

Научились уничтожать: Дробович объяснил, зачем России миф об «одном народе»

Он считает «очень опасным» раствориться в народе, который не прошел путь, который прошли украинцы

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Российская империя невозможна без территории Украины. Исходя из этого в Кремле выгодно поддерживать мысль, что украинцы и россияне – «один народ». Об этом заявил на Киевском форуме по безопасности «Запад – Восток, Север – Юг» глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, передает УРА-Информ.

«Империи не могут жить без сателлитов. В силу разных обстоятельств мы являемся одной из ключевых наций для формирования Российской империи. Российская империя классическая, или Российская империя 2.0 под названием Советский Союз, – мы являемся составляющей. Нет украинского компонента – нет полноценной Российской империи, говорят специалисты», – отметил он.

Именно такими действиями и объясняется угнетение Российской Федерацией крымских татар.

«Они их просто уничтожают, классическая тактика ассимиляции. Запрещают партии, национальные организации. Они имеют чисто имперские планы, а Украина, поскольку она имеет определенную историческую и культурную близость, Украину пытаются включить в проект «один народ», — добавил Дробович.

Ранее сообщалось, что глава украинского МИД обвинил ООН в отсутствии смелости.

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