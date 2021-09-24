Общество

«Хороший город. Нет хозяев»: Ходаковский пожалел Донецк

Состояние Донецка в данный момент вызывает у Ходаковского тоску

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Бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Александр Ходаковский сообщил о своем недовольстве политикой «правительства» ОРДО. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале, передает УРА-Информ.

«Схема, которую навязали те, кто выделял деньги на восстановление разрушенного фонда, проста до боли: мы вам даем сумму N, вы из нее минимум половину возвращаете назад в виде пресловутых откатов. Эта практика распространилась потом и на другие направления, и каждая группа влияния поставила перед собой цель иметь на потоках своих людей», — отметил Ходаковский.

К управлению в «республике», по мнению Ходаковского, пришли люди непрофессиональные.

«Недавно пошли упорные разговоры о том, что в сферу строительства предполагают сделать огромные вливания, и тут же разгорелась борьба за кресло профильного министра. Так сейчас устроена наша действительность, что не отношение к делу, не уровень профессионализма оказываются решающими в таких вопросах — применяются совсем другие принципы подхода», — добавил он.

Состояние Донецка в данный момент вызывает у Ходаковского тоску.

«Хороший город, красивый, но как будто брошенный. Нет хозяев», — подчеркнул Ходаковский.

Ранее сообщалось, что представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что представители незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» отказали украинской стороне в выдаче останков погибшего украинского военного. Однако, украинская сторона пошла на такой шаг. 

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