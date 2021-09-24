Общество

Пандемия COVID-19: в Украине почти 1 000 зараженных штаммом Дельта

В Украине выявлено порядка 960 случаев штамма коронавируса «Дельта»

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По состоянию на 24 сентября на территории украинского государства было выявлено порядка 960 случаев нового штамма пневмонии «Дельта». Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УРА-Информ.

«За сутки 23 сентября в Украине было зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 и также лабораторно подтверждено всего суммарно 958 случаев коронавирусной болезни, вызванной штаммом „Дельта“. Мы действительно видим, что почти в каждом регионе штамм „Дельта“ регистрируется почти по всем случаям госпитализированных людей», — отметил Кузин.

Стоит отметить, что за все время пандемии было зафиксировано 2 379 млн случаев пневмонии нового поколения.

С середины августа, как подчеркнул Кузин, количество случаев штамма «Дельта» увеличилось втрое.

Ранее сообщалось, что 23 сентября 2021 в Украине зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

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