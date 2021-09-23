Пандемия COVID-19: в Минздраве рассказали, когда закончится карантин

Когда мы вакцинируем большое количество людей — тогда будем рассматривать вопрос снятия масок

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Карантинные ограничения на территории украинского государства могу закончиться уже грядущей весной, однако, при условии вакцинации населения страны. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в ходе V Международного форума «Креативная Украина 2021», передает УРА-Информ.

«Вакцинируемся до Нового года — на весну сможем спокойно жить без карантина», — отметил Ляшко.

Даже вакцинированные граждане Украины, как отметил глава Минздрава, по-прежнему должны носить маски. К сожалению, много людей все еще остаются не вакцинированы, а привитый человек может переносить возбудителя инфекции.

«Когда мы вакцинируем большое количество людей — тогда будем рассматривать вопрос снятия масок», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 23 сентября, Украина перешла в «желтую» зону карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.