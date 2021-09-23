Пандемия COVID-19: в Минздраве рассказали, когда закончится карантин

Когда мы вакцинируем большое количество людей — тогда будем рассматривать вопрос снятия масок
Карантинные ограничения на территории украинского государства могу закончиться уже грядущей весной, однако, при условии вакцинации населения страны. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в ходе V Международного форума «Креативная Украина 2021», передает УРА-Информ.
«Вакцинируемся до Нового года — на весну сможем спокойно жить без карантина», — отметил Ляшко.
Даже вакцинированные граждане Украины, как отметил глава Минздрава, по-прежнему должны носить маски. К сожалению, много людей все еще остаются не вакцинированы, а привитый человек может переносить возбудителя инфекции.
«Когда мы вакцинируем большое количество людей — тогда будем рассматривать вопрос снятия масок», — добавил он.
Ранее сообщалось, что 23 сентября, Украина перешла в «желтую» зону карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.