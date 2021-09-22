Общество

Пандемия COVID-19: в Украине количество новых зараженных приблизилось к 7 000

Зафиксированы 6 754 новых случая заражения COVID-19

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По состоянию на 22 сентября было зафиксировано еще 6 754 новых случая заражения пневмонией нового поколения COVID-19. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В медицинские учреждения были доставлены 2 175 человек, скончалось — 105 граждан страны, а выздоровели — 2 095 человек.

Стоит отметить, что с начала пандемии в Украине заболели 2 362 559 граждан Украины, а выздоровели — 2 235 668 человек, при этом, скончалось 55 161 человек.

Известно, что наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения пневмонией нового поколения зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460) областях, Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

Ранее сообщалось, что в Украине будет внедрен проект «Безопасное детство»

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