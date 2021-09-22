Общество Экономика

Из-за смерти остались без выплат: учителя в ОРДЛО не получили зарплату

Сотрудникам образования местные жители посоветовали обращаться в местную «прокуратуру»

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса, а именно проживающие в Дебальцево пожаловались на то, что местным сотрудникам образования своевременно не выплатили заработную плату за сентябрь. Об этом они пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Причиной невыплат по зарплате стала смерть начальника отдела образования города. Пока что документы на регистрацию и получение зарплаты подписывать некому.

«„Главой“ города И. В. Захаревичем не было издано распоряжение об исполняющем обязанностей начальника образования, из-за чего работники шести школ и шести дошкольных учреждений (около 500 человек) были лишены возможности получить заработную плату, которая для них является единственным источником доходов для существования. Все остальные учреждения города зарплату получили, некоторые даже ранее установленных сроков», — пишут работники образования..

В городе, как отмечают местные жители, нарушаются условия проведения конкурса на замещение вакантной должности.

«В итоге работники образования города Дебальцево могут остаться без сентябрьской, октябрьской, ноябрьской и даже декабрьской зарплат. Подобные действия „главы“ города нарушают также права детей сотрудников учреждений образования, которые нуждаются в питании, одежде и удовлетворении иных потребностей. Также срываются сроки оплаты коммунальных услуг. Люди переживают, что поскольку на данный момент бухгалтерией не зарегистрированы и даже не заявлены суммы на заработную плату за сентябрь месяц, то зарплата за сентябрь профинансирована не будет. Вроде бы зарплату обещают выплатить до 7 ноября!» — возмущены горожане.

Сотрудникам образования местные жители посоветовали обращаться в местную «прокуратуру» со своими жалобами.

Ранее сообщалось. что жители временно оккупированных территорий Донбасса жалуются на серьезное подорожание некоторых продуктов питания. Также жители ОРДЛО напуганы информацией о том, что скоро некоторые из стратегически важных продуктов могут исчезнуть.

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