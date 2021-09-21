Идентификации граждан: в «Ощадбанке» сделали важное заявление

При себе необходимо иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика

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В национальном банке «Ощадбанк» сделали заявление касательно идентификации граждан. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения, передает УРА-Информ.

До 30 сентября 2021 года, как уточнили в банке, клиентам необходимо посетить АО «Ощадбанк» для актуализации идентификационных данных и осуществления верификации. Также стоит посетить «Ощадбанк» для решения вопроса о получении средств по неподвижным текущим и депозитным счетам, операции по которым не были осуществлены на протяжении трех лет и более.

Также в финучреждении подчеркнули, что если до 30 сентября 2021 года клиент банка не обратится в учреждение АО «Ощадбанк» с указанной целью, то:

АО «Ощадбанк» изменит учет остатков средств на таких счетах и ​​будет учитывать их как неподвижные вклады; АО «Ощадбанк» посчитает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора в соответствии с частью 2 статьи 1075 Гражданского кодекса Украины и закрытие счета; такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячной комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами АО «Сбербанк», и ее уплаты в порядке договорного списания путем удержания из суммы недвижимого вклада, а именно комиссионного вознаграждения за ведение неподвижных вкладов * для текущих счетов физических лиц в национальной валюте и комиссионного вознаграждения за ведение неподвижных вкладов для вкладных (депозитных) счетов физических лиц в национальной валюте.

Ранее сообщалось, что за год зарплаты на территории украинского государства возросли на 9%, а количество вакансий – на 104%.