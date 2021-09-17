В ОРДО подорожает тариф на воду и водоотведение: сколько придется платить

Тарифы существенно поднимут

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Жителям ОРДО стоит приготовиться к очередному повышению тарифов. Речь идет о тарифе на воду и водоотведение.

Для населения куб воды на данный момент стоит 21,20 рублей, водоотведение 9,84 за кубометр. С 1 февраля 2022 прогнозируемые тарифы составят 30,56 и 15,92 соответственно, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Предприятия, которые обеспечивают населению эти услуги, за 2020 год оказались в минусе. Убытки составили 1407 600,4 тысяч рублей. Колоссальны потери питьевой воды. Если нормой считается показатель потерь 30%, то у КП «Компания «Вода Донбасса» он составляет 72,8%.

В итогеа 2021-22 гг. тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения увеличатся на 140,3% и 80,3% соответственно. В «службе тарифов» признают, что нужно повышать больше, так как убытки, низкий уровень зарплат коммунальщиков и прочее.

При этом на данный момент это не окончательные тарифы, но скорее всего информация по них подтвердится.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО вводят новые ограничения из-за коронавируса.