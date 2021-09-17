Политика

В ОРДЛО «ждут» минометных обстрелов: местные «власти» пугают жителей «провокациями ВСУ»

Рядом с линией соприкосновения сконцентрированы разведывательные и диверсионные группы

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«Власти ЛНР» не исключают провокаций со стороны ВСУ на оккупированном пророссийскими боевиками украинском Донбассе в период выборов в Госдуму РФ. Об этом заявил «представитель ЛНР» в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник, передает УРА-Информ.

«В дни выборов ВСУ готовят провокации и обострения. Рядом с линией соприкосновения сконцентрированы разведывательные и диверсионные группы. На луганское направление переброшены подразделения из полка „Азов“. Ожидаются обстрелы из тяжелых минометов и ствольной артиллерии», — таким образом он прокомментировал ситуацию на фронте.

Ранее сообщалось, что сторона России в ТГК в ходе заседания контактной группы отказалась обсуждать голосование на выборах депутатов Госдумы РФ жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Они сослались на то, что этот вопрос не относится к минским соглашениям.

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