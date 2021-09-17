Политика

Задержание российского наемника в Чехии: РФ против выдачи преступника Украине

Несколькими днями ранее в Праге по требованию Украины был задержан гражданин РФ Александр Франчетти

Время чтения: 26 Секунд

МИД России требует от чешской стороны не выдавать правительству Украины задержанного россиянина Александра Франчетти. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявления пресс-секретаря МИДа РФ Марии Захаровой.

«Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей», — отметила подчиненная Лаврова.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии сообщило о задержании бывшего командира «разведгруппы», который помогал России аннексировать Крым. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

В ОПУ рассказали о вариантах освобождения Донбасса

Украинская власть готова к разным вариантам развития ситуации

Сивохо предложил привлечь жителей ОРДЛО для участия в выборах в Украине

Он предложил разрешить жителям ОРДЛО принимать участие в украинских выборах

Нормандский формат: Меркель заявила о замедлении прогресса

На фоне запуска в Европе газопровода «Северной поток -2» для Украины такие заявления главы Германии выглядят мало оптимистично

В ОРДЛО «ждут» минометных обстрелов: местные «власти» пугают жителей «провокациями ВСУ»

Рядом с линией соприкосновения сконцентрированы разведывательные и диверсионные группы

Зеленский позавидует судьбе Януковича, — Савченко

В Украине якобы уже этой зимой сложится катастрофическая ситуация

Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму: в России отказались обсуждать вопрос с Украиной

На последнем этапе переговоров был поднят вопрос о привлечении жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap