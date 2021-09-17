Задержание российского наемника в Чехии: РФ против выдачи преступника Украине

Несколькими днями ранее в Праге по требованию Украины был задержан гражданин РФ Александр Франчетти

Время чтения: 26 Секунд

МИД России требует от чешской стороны не выдавать правительству Украины задержанного россиянина Александра Франчетти. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявления пресс-секретаря МИДа РФ Марии Захаровой.

«Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей», — отметила подчиненная Лаврова.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии сообщило о задержании бывшего командира «разведгруппы», который помогал России аннексировать Крым.