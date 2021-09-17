Общество

Составлен рейтинг самых комфортных городов Украины: Киев не на первом месте

Столица только на 18 месте

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Стал известен рейтинг городов Украины по качеству обслуживания и услуг. Его составили благодаря опросу.

Так по результатам опросам, который проводила социологическая группа «Рейтинг» от имени Центра анализа и социсследований Международного республиканского института, первое место заняла Винница, пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Респонденты оценивали качество 22 услуг по пятибалльной шкале, где 1 — ужасно, а 5 — отлично. Так согласно результатов опроса Винница получила в среднем 3,6 балла, Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий (по 3,3).

Меньше качеством услуг удовлетворены в Херсоне (2,7) и Черновцах (2,8). Киев в этом рейтинге занял 18 место (2,9).

Так, например, медицинскими учреждениями больше всего удовлетворены в Виннице, Ивано-Франковске и Львове. Транспортом больше всего удовлетворены в Виннице, Мариуполе и Одессе. Сбором мусора больше всего удовлетворены в Виннице, Мариуполе и Харькове; Дорогами удовлетворены в Виннице, Чернигове и Харькове.

Ранее мы сообщали, что в «Дія» анонсировали новую услугу для жителей Донбасса.

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