Политика

Сивохо предложил привлечь жителей ОРДЛО для участия в выборах в Украине

Он предложил разрешить жителям ОРДЛО принимать участие в украинских выборах

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Бывший советник секретаря СНБО, а также руководитель «Национальной платформы примирения и единства» Сергей Сивохо выдвинул предложение разрешить жителям временно оккупированных территорий украинского Донбасса принимать участие в украинских выборах в электронном формате, если нет возможности добраться на подконтрольную Украине часть территорий. Об этом он сказал в эфире украинского телеканала «1+1», передает УРА-Информ.

«Мы просто упускали возможность привлекать наших людей там к голосованию. И сейчас, когда мы все такие „цифровые“, можно было бы уже хотя бы за последние два года придумать какой-то электронный способ голосования», — отметил Сивохо.

Ранее сообщалось, что сторона России в ТГК в ходе заседания контактной группы отказалась обсуждать голосование на выборах депутатов Госдумы РФ жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Они сослались на то, что этот вопрос не относится к минским соглашениям.

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