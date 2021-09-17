В «Дія» анонсировали новую услугу для жителей Донбасса

Теперь подать заявку на получение компенсации за разрушенное жилье и на получение жилья для переселенцев с Донбасса можно будет через портал «Дія»

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В украинском приложении «Дия» появилась новая услуга для временно перемещенных лиц. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции территорий Украины Снавер Сейтхалилев, передает УРА-Информ.

«До конца этого года мы планируем запустить онлайн подачу заявки на портале „Дія“ для получения денежной компенсации за разрушенное жилье в Донецкой и Луганской областях, а в 2022 — заявку на портале „Дія“ о необходимости социального жилья для ВПЛ. И это лишь несколько ключевых аспектов, над которыми мы усиленно работаем», — отметил он.

Помимо этого, чиновник выразил уверенность, что украинскому правительству удастся перевести все государственные услуги для жителей временно оккупированных территорий Донбасса в онлайн-формат до 2023 года.

Ранее сообщалось, что граждане Украины смогут через «ДИЯ» подать необходимые документы для таможенного оформления транспортного средства, оплатить таможенный сбор , а также завершить оформление в автоматическом режиме.