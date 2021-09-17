Нормандский формат: Меркель заявила о замедлении прогресса

На фоне запуска в Европе газопровода «Северной поток -2» для Украины такие заявления главы Германии выглядят мало оптимистично

Время чтения: 35 Секунд

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила свое беспокойство ввиду ухудшения процесса реализации Нормандского формата. Об этом она заявила перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает УРА-Информ.

«Посмотрим, удастся ли нам добиться прогресса в Нормандском формате, который сейчас очень затруднен и значительно замедлился», — отметила Меркель.

Таким образом она прокомментировала предстоящие переговоры по оккупированному украинскому Донбассу.

Стоит отметить, что на фоне запуска в Европе российского газопровода «Северной поток -2», для украинской стороны такие заявления со стороны Германии выглядят вовсе не оптимистично.

Ранее сообщалось, что сторона России в ТГК в ходе заседания контактной группы отказалась обсуждать голосование на выборах депутатов Госдумы РФ жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Они сослались на то, что этот вопрос не относится к минским соглашениям.