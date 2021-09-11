Из-за ошибки Ощадбанка можно потерять субсидию: что произошло

Клиенты Ощадбанка часто жалуются на постоянно возникающие перебои и ошибки в работе банка.

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Клиенты Ощадбанка часто жалуются на постоянно возникающие перебои и ошибки в работе банка.

Об этой информации сообщил Biz.today.UA, передает Ura-inform.

Так постоянный клиент Ощадбанка сообщил о том, что его лишили субсидии по вине банка. Как оказалось, мужчина исправно платил все коммунальные платежи в одном из отделений банка в Киеве и задолженности у него не было.

Но как оказалось его лишили жилищной субсидии из-за образовавшейся задолженности пред коммунальными предприятиями за вовремя не переданные данные по счётчикам. Недовольный мужчина сначала не мог понять откуда появились долги.

Как позже оказалось, на момент оплаты у банка возник сбой программного обеспечения Ощад 24/7. Поэтому коммунальные предприятия не вовремя получили данные по счётчикам и у клиента накопилась, так называемая «искусственная» задолженность.

Мужчину возмутил этот факт, так как банк скрыл от него информацию что были проблемы программного обеспечения. Он потребовал от банка объяснений. На что получил отписки, которые специально написаны так, что из невозможно прочитать.

Напомним ранее сообщалось, Ощадбанк блокирует карты клиентов: озвучена основная причина