«Необразованые украинцы»: Арестович попытался оправдаться за свое высказывание

Украина, как напомнил он, вывезла из Кабула ведущих корреспондентов мировых телеканалов
Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, после поднявшейся волны попытался объяснить свое выссказывание том, что беженцы из Афганистана образованнее «среднего украинца». В эфире телеканала «Украина 24» Алексей Арестович заявив, что украинец даже не может показать Афганистан на карте мира. Об этом пишет УРА-Информ, ссылаясь на заявление Арестовича.
«Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование и работали переводчиками для канадской армии, например, 10−20 лет, а значит, как минимум, знают в совершенстве английский язык, могут оказаться образованнее среднего украинца. Но я даже имел виду не только их, а тех людей, которых мы вывозим», — отметил Арестович.
Украина, как напомнил он, вывезла из Кабула ведущих корреспондентов мировых телеканалов.
«А что я несправедливого сказал такого, что такого страшного? Я же не имел в виду, что средний моджахед Талибана образованнее среднего украинца? Хотя… Честно говоря, как считать эту середину. Но мы стремимся обижаться, у нас рефлекс, рефлексивное управление», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента, а также представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что украинское государство сможет приютить около 5000 беженцев из Афганистана. Также политик уверил, что большая их часть образованнее «среднестатистического украинца».