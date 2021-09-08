«Необразованые украинцы»: Арестович попытался оправдаться за свое высказывание

Украина, как напомнил он, вывезла из Кабула ведущих корреспондентов мировых телеканалов

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Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, после поднявшейся волны попытался объяснить свое выссказывание том, что беженцы из Афганистана образованнее «среднего украинца». В эфире телеканала «Украина 24» Алексей Арестович заявив, что украинец даже не может показать Афганистан на карте мира. Об этом пишет УРА-Информ, ссылаясь на заявление Арестовича.

«Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование и работали переводчиками для канадской армии, например, 10−20 лет, а значит, как минимум, знают в совершенстве английский язык, могут оказаться образованнее среднего украинца. Но я даже имел виду не только их, а тех людей, которых мы вывозим», — отметил Арестович.

Украина, как напомнил он, вывезла из Кабула ведущих корреспондентов мировых телеканалов.

«А что я несправедливого сказал такого, что такого страшного? Я же не имел в виду, что средний моджахед Талибана образованнее среднего украинца? Хотя… Честно говоря, как считать эту середину. Но мы стремимся обижаться, у нас рефлекс, рефлексивное управление», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента, а также представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что украинское государство сможет приютить около 5000 беженцев из Афганистана. Также политик уверил, что большая их часть образованнее «среднестатистического украинца».