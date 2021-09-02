Общество

«Тех, кому до 27 лет забирают на полгода»: жители ОРДЛО обеспокоены «военными сборами»

Члены НВФ под дулом автоматов забирают мужчин прямо с работы

Время чтения: 36 Секунд

На оккупированной бойцами НВФ части Луганской области, боевики «ЛНР» силой доставляют мужчин в местные «военкоматы». Об этом в своем Телерамм-канале сообщил украинский офицер Анатолий Штефан «Штирлиц», передает УРА-Информ.

В ОРДЛО пророссийские боевики, по словам местного жителя, под дулом автоматов забирают мужчин прямо с работы.

«Добровольно» приехали на АМК по цехам, всех, кто был в изменении забрали в военкомат, с 11 до часа дня держали там под автоматами не выпуская, пока «добровольно» не переписали. И не важно сколько тебе лет, местный или не местный, здоровый или нет. Те, кто был до 27 лет сразу на полгода забрали», — отмечается на канале.

Ранее сообщалось, что украинская сторона должна быть полностью готова к полномасштабному вторжению РФ. ВСУ уже отрабатывают соответствующие планы и задачи. 

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Население ОРДЛО пугают войной с талибами

Под видом беженцев они могут попасть на территорию любых стран

В ОРДЛО заявили о возвращении ранее выехавших жителей

Жители Донбасса, выехавшие из родных городов и сел из-за боевых действий, якобы возвращаются назад

«Мэр» оккупированной Макеевки обратился к жителям ОРДО со странной просьбой: подробности

Как известно, на территории «Л/ДНР» часто отличаются скандальными заявлениями по отношению к Украине и даже к жителям захваченных территорий. На сей раз «мэр» Макеевки Сергей Голощапов от сепаратистских «властей» решил предупредить жителей города насчет заработков в Российской Федерации.

Какой взятый с собой предмет создаст проблемы при выезде из ОРДО: названа только одна вещь

Жители ОРДЛО делятся информацией с какими проблемами могут столкнуться люди на выезде из «ДНР». Об этом дончане сообщают в социальных сетях.

«Молодых вызывают на допрос»: жители ОРДЛО рассказали об опасности пересечения КПВВ

Всех пересекающих КПВВ молодого возраста якобы «вызывают на допрос»

В Украине грядет резкое похолодание: названа дата

Средняя месячная температура воздуха в сентябре обычно составляет 13−17°

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap