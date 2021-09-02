«Тех, кому до 27 лет забирают на полгода»: жители ОРДЛО обеспокоены «военными сборами»

Члены НВФ под дулом автоматов забирают мужчин прямо с работы

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На оккупированной бойцами НВФ части Луганской области, боевики «ЛНР» силой доставляют мужчин в местные «военкоматы». Об этом в своем Телерамм-канале сообщил украинский офицер Анатолий Штефан «Штирлиц», передает УРА-Информ.

В ОРДЛО пророссийские боевики, по словам местного жителя, под дулом автоматов забирают мужчин прямо с работы.

«Добровольно» приехали на АМК по цехам, всех, кто был в изменении забрали в военкомат, с 11 до часа дня держали там под автоматами не выпуская, пока «добровольно» не переписали. И не важно сколько тебе лет, местный или не местный, здоровый или нет. Те, кто был до 27 лет сразу на полгода забрали», — отмечается на канале.

Ранее сообщалось, что украинская сторона должна быть полностью готова к полномасштабному вторжению РФ. ВСУ уже отрабатывают соответствующие планы и задачи.