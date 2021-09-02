Зеленский и Байден
Политика

СМИ рассказали, чем закончилась встреча Байдена и Зеленского: был поднят важный вопрос

Президенты Украины и Америки Владимир Зеленский с Джозефом Байденом провели важную встречу, в ходе которой обсуждали различные темы сотрудничества. Как оказалось, встреча уже закончилась, и в теории она может принести плоды для Украины.

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Об этой информации рассказала «Украинская правда»,  передает «УРА информ» .

Как стало известно, лидеры стран целых 2 часа беседовали на разные тематики. К сожалению, общение со средствами массовой информации не стали проводить, однако журналисты, все же, сумели узнать некоторые нюансы данной встречи.

Они узнали, что один из ключевых был вопрос безопасности государств. Особенно заходила речь о Донбассе, который, как известно, с 2014 был атакован гибридной армией РФ. Кроме того, поднимали тему Крымского полуострова, акватории Черного и Азовского морей.

Итог же встречи ознаменовал новую веху в стратегическом партнерстве между Украинским государством и Соединенными Штатами Америки. Был принят ряд важных договоренностей, которые будут внедряться в разных секторах государства.

Временем ранее сообщалось, что были названы ключевые условия для вступления Украины в НАТО: в США отличились новым заявлением.

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