ВСУ отрабатывает планы по отражению полномасштабного наступления РФ

Сейчас действующим составом Вооруженных сил отрабатываются планы и задачи

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Украинская сторона должна быть полностью готова к полномасштабному вторжению РФ. ВСУ уже отрабатывают соответствующие планы и задачи. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает УРА-Информ.

«Вооруженные силы будут готовы. Они к этому готовятся постоянно, каждый день. Этому посвящена вся наша деятельность — подготовке к отражению широкомасштабного наступления. Вооруженные силы на сегодняшний день выполняют свои задачи в условиях непрерывной информационно-психологической операции, цель которой — развалить их изнутри», — подчеркнул он.

Помимо этого, Залужный подчеркнул, что украинское общество должно противостоять пропаганде Российской Фежерации, а также научиться отличать фейки от правды.

«Общество должно верить своим Вооруженным силам. Должно верить в свою победу. Общество должно само, вот в этой кампании, в борьбе против лжи и дезинформации, стать бойцом. Это дело каждого. Не только Вооруженных сил. И насколько мы будем сопротивляться все вместе, тем будем крепче», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в оккупированном украинском Донецке по случаю уже третьей годовщины со дня убийства так называемого «первого главы ДНР» Александра Захарченко у его бюста на состоялся «траурный митинг».