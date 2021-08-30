Происшествия

Захарченко знал, что не доживет до сентября: его охранник рассказал, о чем «глава ДНР» говорил перед убийством

Охрана Захарченко была усилена после того, как он озвучил свои опасения

Время чтения: 1 Мин. , 8 Секунд

Сотрудник «личной безопасности» ранее убитого «первого главы ДНР» Александра Захарченко — Александр Костенко рассказал в своем интервью подконтрольным ОРДО пабликам, что Захарченко знал, что до сентября не доживет. Об этом пишет УРА-Информ.

«Когда он начинал говорить о чем-то — многие слушали с открытым ртом. Порой даже смешно было. Хотелось постоянно слушать и слушать. Потому что это было умно, проникновенно, мудро. Человек прошел за короткий промежуток времени достаточно много. Он был как наставник. Он был как друг, брат и отец — все сразу», — отметил Костенко.

Также, по его словам, сам Захарченко считал, что за ним охотяться украинские спецслужбы.

«Ну конечно знал! Более того, он знал, что в августе-месяце должно произойти событие. Он сам это говорил. Скорее всего, были данные. Он два или три раза упоминал, что до сентября не доживет», — добавил он.

Охрана Захарченко была усилена после того, как он озвучил свои опасения.

«Мы предупреждали, чтобы он никуда не выезжал. Работа — дом, дом — работа. Никаких кафе, ничего. Мы привезем все, что нужно. Однако у него было собственное мнение и собственный взгляд. Это тот человек, который ни от кого не прятался. Можно сказать, что смеялся опасности в лицо. Его просили, умоляли, чтобы он слушался охрану, но он всегда поступал по-своему», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация летом 2014 года ввела свои войска на территорию украинского государства из-за опасений завершения боевых действий с победой украинской армии. 

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