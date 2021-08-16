Общество

«Остались голые, босые»: РФ списывает «ополченцев»

Российские кураторы создали в ОРДЛО свои военные «корпуса»

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Бывший член незаконных боевых подразделения «ДНР» «Сомали», который известен по позывному «Левит», рассказал, что после ранения его «списали». При этом, ему не были предоставлены документы о его участии в боевых действиях. Об этом «Левит» рассказал в интервью российскому пропагандисту Юрию Котенку, передает УРА-Информ.

«Мы ненужные, мы задним числом списанные. Документов нет… В „Сомали“ никто не имел удостоверение „ополченца“. Никто! Сколько бы я не добивался, когда был в госпитале», — жалуется он.

После выписки из медицинского учреждения, как он заявил, его «трудоустроили» в другое подразделение «ополчения» в качестве охранника. Вскоре бывший боевик остался без работы.

«Когда была организована „гвардия“, мы сдали оружие и форму. Остались опять голые и босые. Вне штата. Как это? Можно же было кинуть нас на блокпосты, мы тоже можем что-нибудь сделать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин заявил, что в ОРДО сейчас сложилась катастрофическая несправедливая ситуация с ранеными членами НВФ. 

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