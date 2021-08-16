В Госдуме «возьмутся» за очереди на границах РФ с ОРДЛО

В ОРДЛО проживает 611 тысяч человек с российскими паспортами

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В российской партии «Единая Россия» уже задумались об урегулировании ситуации, которая сложилась из-за очередей на границе России с ОРДЛО. Об этом заявил член фракции в Госдуме, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает УРА-Информ.

Он подчеркнул, что сам видел километровые очереди при пересечении границы.

«Когда я бывал на Донбассе и общался с руководителями местных администраций, они мне рассказывали об очередях, заполнениях деклараций на авто и прочее. Поэтому я сейчас готовлю объемную пояснительную записку на имя секретаря Генсовета партии „Единая Россия“ Андрея Турчака. В течение 10 дней я завершу работу над ее составлением», — подчеркнул он.

В ОРДЛО, как он отметил, проживает 611 тысяч человек с российскими паспортами. Исходя из этого, решение вопроса очереди на границах крайне актуально.

«Имея паспорт гражданина РФ, я, или, к примеру, житель Новоазовска обязаны пересекать границу в очень упрощенном порядке. Исходя из этих человеческих отношений, я и готовлю такую обоснованную записку на руководство нашей партии. Одно из предложений — это взять те наработки и те решения, которые приняты на контрольно-пропускных пунктах между Россией и Белоруссией», — добавил член фракции ЕР.

Ранее сообщалось, что «депутат ДНР» Анастасия Седиванова пожаловалась «главе ДНР» Денису Пушилину на огромное скопление людей на границах с РФ.