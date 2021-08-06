Политика

В «ДНР» дали странный совет Зеленскому

Дарья Морозова дала совет украинскому президенту

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Так называемые «власти» «ДНР» выступили с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Там его дали весьма неожиданный совет.

Представитель «ДНР» в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова дала совет украинскому президенту. Она заявила, что жители Донбасса будут жить «на своей земле», а президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы стоит поискать место новой прописки, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

С таким странным заявлением выступила она в комментарии местным СМИ.

«Напомню президенту Зеленскому, что не условные границы определяют ментальность населения той или иной территории, а духовные ценности. И Донбасс — это земля, где люди следуют русским идеалам. Таким как честь, патриотизм, уважение к предкам. Возможно, именно ему стоит поискать место новой прописки. А мы будем жить дома», — заявила Дарья Морозова.

Ранее мы сообщали, что Зеленский вспомнил о визите в Донецк в 2014 году.

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