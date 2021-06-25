Между Донецком и Луганском запустят электричку: стало известно расписание

Поезд будет ходить от Ясиноватой в Донецк

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Уже с первого июля должно возобновиться курсирование пассажирского поезда по маршруту Ясиноватая-Луганск-Ясиноватая и ряда других. Такое заявление было сделано в «республиканской «Донецкой железной дороге», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так с первого дня второго месяца лета будут ходить следующие поезда:

— № 603 сообщением Ясиноватая-Луганск отправлением из Ясиноватой в 07.28, прибытием в Луганск в 11.52,

— № 604 сообщением Луганск-Ясиноватая отправлением из Луганска в 08.20, прибытием в Ясиноватую в 12.48,

— № 6601 сообщением Дебальцево-Торез отправлением из Дебальцево в 05:35, прибытием в Торез в 07.40;

№ 6602 сообщением Торез-Дебальцево отправлением из Тореза в 08.10, прибытием в Дебальцево в 10.10;

— № 6603 сообщением Дебальцево-Торез отправлением из Дебальцево в 16:30, прибытием в Торез в 18.41;

— № 6604 сообщением Торез-Дебальцево отправлением из Тореза в 19.10, прибытием в Дебальцево в 21.10.

В тоже время с первого июля также продлевается маршрут следования следующим пригородным поездам:

— № 6429 сообщением Дебальцево-Луганск отправлением из Дебальцево в 04.45, прибытием в Луганск в 07.19;

— № 6428 Луганск-Дебальцево отправлением из Луганска в 17.24, прибытием в Дебальцево в 19.53;

— № 6421 Дебальцево-Родаково отправлением из Дебальцево в 20.07, прибытием в Родаково в 21.58.

Напомним, что станция Ясиноватая в пригороде Донецка была самой крупной в Украине до 2014 года.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Донецке сокращают подачу воды.