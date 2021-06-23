Стала известна потенциальная дата выхода Huawei P50

Потенциальная дата может быть примерно в конце июля

Время чтения: 49 Секунд

Смартфоны серии Huawei P50 могут быть представлены этим летом. Новые слухи указывают на то, что потенциальная дата может быть примерно в конце июля.

Новая информация, появившаяся в сети, указывает на то, что Huawei P50 и Huawei P50 Pro будут представлены в конце июля этого года. Генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй уже сообщил о потенциальном запуске моделей серии P50 в мае. Оказывается, компании пришлось столкнуться с проблемами, связанными с производством и конструкцией самих устройств, пишет УРА-Информ.

Телефоны серии Huawei P50 будут работать под управлением программного обеспечения HarmonyOS. Вполне возможно, что китайская компания также сделает ставку на проприетарную систему Kirin, способную подключаться к сетям 5G. На задней крышке мы, вероятно, найдем конфигурацию из четырех камер с огромным основным сенсором — скорее всего, это будет Sony IMX 800.

На данный момент точно неизвестно, сколько придется заплатить за новые флагманские смартфоны Huawei и как будет выглядеть их доступность вначале. Вполне возможно, что вначале устройства будут доступны только в Китае.

Ранее мы сообщали, что компания Honor представила новый смартфон.