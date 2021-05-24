Грузовики из ОРДЛО вывозят неизвестные предметы, — ОБСЕ

Представители НВФ требуют покинуть этот район

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Через пункт пропуска на границе с Россией, который Украина не контролирует, в районе населенного пункта Вознесеновка с территории ОРЛО массово выезжают грузовики, они вывозят с неподконтрольных территорий неизвестные грузы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение СММ ОБСЕ.

«20 мая, находясь в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Вознесеновка (бывш. Червонопартизанск; 65 км к юго-востоку от Луганска), наблюдатели зафиксировали, что в Украину вошли 2 человека (мужчины 20−39 лет). За аналогичный период времени из Украины выехали 12 автомобилей и 5 грузовиков», — сказано в отчете ОБСЕ от 22 мая.

Представители незаконных вооруженных формирований, как отметили в СММ ОБСЕ, требуют покинуть этот район и запрещают им находиться там без разрешения «властей ЛНР».

Ранее сообщалось, что штрафы, которые выписывают гражданам, за пересечение границы ОРДЛО несправедливы по отношению к жителям оккупированных территорий. Их необходимо отменить.