Общество

Грузовики из ОРДЛО вывозят неизвестные предметы, — ОБСЕ

Представители НВФ требуют покинуть этот район

Время чтения: 41 Секунд

Через пункт пропуска на границе с Россией, который Украина не контролирует, в районе населенного пункта Вознесеновка с территории ОРЛО массово выезжают грузовики, они вывозят с неподконтрольных территорий неизвестные грузы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение СММ ОБСЕ.

«20 мая, находясь в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Вознесеновка (бывш. Червонопартизанск; 65 км к юго-востоку от Луганска), наблюдатели зафиксировали, что в Украину вошли 2 человека (мужчины 20−39 лет). За аналогичный период времени из Украины выехали 12 автомобилей и 5 грузовиков», — сказано в отчете ОБСЕ от 22 мая.

Представители незаконных вооруженных формирований, как отметили в СММ ОБСЕ, требуют покинуть этот район и запрещают им находиться там без разрешения «властей ЛНР».

Ранее сообщалось, что штрафы, которые выписывают гражданам, за пересечение границы ОРДЛО несправедливы по отношению к жителям оккупированных территорий. Их необходимо отменить.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Илон Маск работает на ВСУ, — военкор из ОРДЛО

Пользователи сети с иронией отреагировали на заявление военкора

В Ryanair обвинили Беларусь в воздушном пиратстве

Он прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске

В Украине резко снизились темпы вакцинации от Covid-19: в 11 регионах вовсе не ставили прививки

В лист ожидания препарата от пневмонии нового типа COVID-19 записались 584 464 людей

«Пять украинских героев остались там навсегда»: сегодня годовщина первого боя батальона «Донбасс»

Добровольцы успели перед смертью нанести серьезные потери противнику

«Вот бы в Крым поехать лечиться!»: НВФ признались, что устали от войны

У НВФ нервишки шалят, обостряются болезни желудка от консервированной пищи

СБУ проведут под Донецком антитеррористические учения: что нужно знать

Учения пройдут 26−27 мая

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap