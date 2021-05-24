Общество Экономика

Штрафы за пересечение границы в ОРДЛО: в ТКГ рассказали, когда их отменят

Штрафы должны быть, если человек нарушает правила въезда-выезда через государственную границу

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Штрафы, которые выписывают гражданам, за пересечение границы ОРДЛО несправедливы по отношению к жителям оккупированных территорий. Их необходимо отменить. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление члена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша.

«Штрафы должны быть, если человек нарушает правила въезда-выезда через государственную границу. Но в данной ситуации для жителей Донбасса это, по факту, является наказанием за то, что Украина не может обеспечить свободное передвижение на собственной территории. Это не справедливо», — считает Сергей Гармаш.

Он уверяет, что штрафы для жителей оккупированных территорий Донбасса существуют для заработка на них третьими лицами. Вопрос со штрафами, как считает журналист, может решиться уже до конца текущей сессии Верховной Рады. Стоит отметить, что она пройдет 23 июля.

Ранее сообщалось, что присутствие российских военных на временно оккупированных территориях Донбасса являются частью дезинформационной кампании Запада и Украины.

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