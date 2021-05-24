Общество

Доставки вакцины Pfizer в Украинцу переносятся: что произошло

Первая партия от Pfizer ожидается только в середине лета

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Украина в ближайшее время должна была получить новую партию американской вакцины от коронавируса компании Pfizer. Однако, похоже, что ситуация немного изменится.

Источник в Офисе президента Украины сообщает, что поставки американской вакцины Pfizer по прямому контракту с компанией переносятся на середину лета и будут сегментированы небольшими партиями, хотя ранее отмечалось, что Украина должна была бы получить вакцину быстрее, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Заявления Премьера о том, что Украина законтрактовала 34 млн доз вакцин от коронавируса, еще 8 млн доз поступят в рамках инициативы COVAX являются рамочными и не привязаны к точному графику», — отмечает источник.

Ранее сообщалось, что Украина должна получить от Novavax 4 млн доз в августе, после чего по 2 млн доз ежемесячно, AstraZeneca — более 10 млн доз: 6,8 млн по COVAX, 2 млн — от Serum Institute, 1,2 млн от Польши, по 100 тысяч от стран-партнеров.

Мы сообщали, что в Украине самые низкие показатели заболеваемости на ковид за сутки с августа 2020.

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